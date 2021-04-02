شاهد: حريق جديد في مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش ومقتل 3 أشخاص

أسفر ثاني حريق يندلع في مخيّمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش في غضون أقل من أسبوعين عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الجمعة، على ما أفادت الشرطة.

واندلع الحريق في متجر في مخيم كوتو بالونغ، حيث يقيم أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهينغا، في ساعة مبكرة قبل أن يمتد سريعا إلى سبعة متاجر قريبة ويودي بحياة ثلاثة شبان يبلغون من العمر 13 إلى 22 عاما كانوا نائمين في أحد المتاجر، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون في جهاز الإطفاء.

وفي 22 آذار مارس، أودى حريق مدمّر بحياة 15 شخصا من الروهينغا وأدى إلى تشرّد نحو 50 ألفا. كما أثار حريقان كبيران اندلعا هذا العام، القلق حيال ظروف السلامة في المخيّمات حيث يعيش نحو مليون من اللاجئين المسلمين فروا من الحملة الأمنية العسكرية في ميانمار المجاورة على مدى السنوات الأخيرة.

وقال رئيس جهاز الإطفاء المحلي إمداد الحق إن الحريق كاد أن يكون كارثيا لو لم تتم السيطرة عليه، باعتبار السوق قريبة من عشرات آلاف المساكن العشوائية المصنوعة من الخيزران والمشمّع حيث يقيم معظم أفراد الروهينغا.

وذكر إمداد الحق أن خمسة أشخاص كانوا نائمين في متجر لبيع الملابس عندما اندلع الحريق بينما "تمكّن اثنان منهم من الفرار لكن البقية وهم ثلاثة علقوا في حمام داخل المتجر".

وترجح الشرطة أن يكون الحريق نجم عن عطل كهربائي، فيما لا يزال التحقيق جاريا لكشف أسباب حريق 22 آذار مارس، والذي أتى على 10 آلاف مسكن عشوائي.