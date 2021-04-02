بريطانيا تحظر السفر إلى مزيد من الدول بسبب سلالات كوفيد-19 الجديدة

أضافت الحكومة البريطانية أربع دول جديدة إلى قائمة البلاد التي تحظر السفر من وإليها خوفاً من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت دائرة النقل البريطانية إن حظر السفر إلى كل من بنغلاديش وكينيا وباكستان والفلبين سيدخل حيز التنفيذ في إنجلترا اعتبارا من التاسع من أبريل – نيسان.

وينص قرار الحظر على منع المسافرين القادمين من تلك الدول أو الذين سافروا عبرها خلال مدة عشرة أيام قبل محاولة الدخول إلى بريطانيا.

أما المواطنين البريطانيين والمقيمين في بريطانيا وسافروا من وعبر تلك الدول فسيسمح لهم بدخول البلاد على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام بأحد الفنادق التي حددتها الحكومة وعلى نفقتهم الخاصة.

وبذلك يصل عدد الدول التي تحظر بريطانيا السفر من وإليها فيما يُعرف بالـ"قائمة الحمراء" إلى 39 دولة كان أولها البرازيل وجنوب إفريقيا حيث ظهرت أولى السلالات المتحورة من الفيروس.