الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الجمعة أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل، سيسمح لهم بالسفر مجددا بشرط اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر ضمن الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو إظهار فحص سلبي لكوفيد-19.

أما الذين يأتون الى الأراضي الأمريكية من الخارج، فيتوجب عليهم اظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول والالتزام بحجر صحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك، وفق ما جاء في بيان للمركز.

ووفق الإجراءات الجديدة، يمكن للذين تلقوا اللقاح ويرغبون بالسفر إلى خارج الولايات المتحدة، القيام بذلك من دون إجراء فحص لكوفيد-19، إلا في حال كان الفحص السلبي مطلوبا من بلد الوصول.

وتأتي التوجيهات الجديدة في ظل ازدياد حركة السفر في الولايات المتحدة، لا سيما مع قرب إجازة الربيع وعطلة عيد الفصح، بعدما كانت حركة الطيران علقت بشكل كامل في الأشهر الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن التلقيح الكامل يتحقق بمرور أسبوعين على تلقي الشخص آخر جرعة موصى بها، ما يعني عمليا الجرعة الثانية من اللقاحات التي تؤخذ على دفعتين.

وكانت مديرة المركز روشيل وألينسكي أشارت خلال إيجاز صحافي، إلى أن أكثر من 20 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا اللقاح بشكل كامل.