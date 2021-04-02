بلينكن: واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".