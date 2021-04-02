شاهد: عودة تقليد "قعقعة عيد الفصح" في جمهورية التشيك

أحيا التشيكيون في مدينة تشيسكي بوديوفيتسا في جنوب البلاد تقليداً خاصاً بالاحتفال بعيد الفصح بعد توقفه العام الماضي بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقضي التقليد بخروج رجال يرتدون بدلات سوداء وأقنعة وجه بيضاء مع قرعهم للطبول ودفعهم لعربات خشبية تصدر أصوات قعقعة للنداء على أهالي المدينة للخروج من أجل الصلاة.

وحافظ المشاركون في التقليد هذا العام على تباعدهم الاجتماعي للحد من نقل عدوى الفيروس.

وتتوقف أجراس كنائس عدة مدن أوروبية بين أيام الخميس وأحد عيد الفصح طبقاً للاعتقاد بأنها تطير خلال تلك الفترة إلى موطنها في روما مهد المسيحية الكاثوليكية في أوروبا.

وينتشر تقليد قعقعة عيد الفصح في عدة دول أوروبية مثل جمهورية التشيك والنمسا.