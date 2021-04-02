شاهد: إسبانيا تتسلم شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19

تسلمت السلطات الإسبانية مساء أمس الخميس شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا البريطاني – السويدي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحضرت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس عملية تحميل الجرعات الجديدة بأحد مراكز الاستلام في العاصمة مدريد.

وبذلك يصل مجموع جرعات لقاح أسترازينيكا التي وصلت إسبانيا إلى مليون و56 ألف جرعة حتى الآن.

وقامت إسبانيا بتطعيم 2,6 مليون شخص حتى أمس الخميس وهو ما يقرب من 10% من خطتها التي تستهدف تلقيح 27,4 مليون شخص بحلول نهاية سبتمبر – أيلول القادم.

وارتفعت الإصابات الإسبانية بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين لتتخطى حاجز المخاطر القسوى الذي قدرته الحكومة بـ150 إصابة بين كل 100 ألف شخص.