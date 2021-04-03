الرئيس الألماني يقول إن بلاده تعاني "أزمة ثقة" ويحث المواطنين على التكاتف لمواجهة كورونا

قال رئيس ألمانيا إن بلاده تعاني من "أزمة ثقة" وحث المواطنين على "التكاتف" وحشد القوى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا الجديد، في وقت يحتفل الألمان بعيد فصح جديد وسط إجراءات وقائية مشددة فرضتها السلطات للحد من استشراء الوباء.

وفي نص الخطاب المقرر أن يتم بثه السبت، أقر فرانك فالتر شتاينماير بارتكاب "أخطاء" فيما يتعلق بالاختبارات والرقمنة والتطعيم.

وقال "الثقة، في الديمقراطية، إنها تقوم على تفاهم هش للغاية بين المواطنين والدولة، أنتم، الدولة قوموا بدوركم، وأنا بدوري كمواطن سأقوم بما يتوجب علي فعله"، مضيفا "أعلم أنكم، أيها المواطنون تقومون بدوركم في هذه الأزمة التاريخية. فعلتم الكثير ولم تحصلوا على نتائج كبيرة".

ولفت شتاينماير إلى أن ألمانيا تعيش اليوم حالة من التشاؤم المفرط بسبب ارتفاع أعداد المصابين والوضع المأساوي الناجم عن جائحة كوفيد-19 بعد أن كانت تعيش مع بداية انتشار الوباء حالة من "الرضا عن النفس".

وتابع شتاينماير أنه سيتم زيادة وتيرة التطعيم في ألمانيا في الأسابيع المقبلة. وكانت بلاده قد اعتزمت في وقت سابق زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.

وبحسب بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ السبت، تم إعطاء 13,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا.

وبعد تسجيل 18129 إصابة جديدة في ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليونين و873 ألفا و190 حالة.