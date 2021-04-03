شاهد: تسلق ناطحة سحاب في برشلونة فوجد الشرطة في انتظاره حين نزل

وصل المتسلق البريطاني جورج كينغ تومبسون "أعظم متهور في العالم" إلى قمة واحدة من أعلى ناطحات السحاب في أوروبا بعد أن تسلق فندق ميليا برشلونة سكاي الذي يبلغ ارتفاعه 116 مترا دون استخدامه حزامًا أو حبال التسلق.

وفور عودته إلى الأرض، أقدمت الشرطة الإقليمية الكاتالونية على اعتقال كينغ. ويواجه الشاب البالغ من العمر 22 عاما الآن غرامة مالية.

وقال كينغ إنه كان يشعر بنوع آخر من النعيم أثناء وجوده في أعلى المبنى.

وتجمع عشرات الأشخاص في المكان أثناء صعود كينغ إلى القمة وشاهدوه وهو يتسلق فندق برشلونة لمدة تصل تقريبا إلى 20 دقيقة.

وفي العام 2019 تسلق كينغ أعلى برج في المملكة المتحدة، وهو مبنى برج جسر لندن أو ما يعرف ببرج شارد الذي يبلغ ارتفاعه 310 أمتار في العاصمة البريطانية لندن. وحكم عليه حينها بالسجن لمدة ستة أشهر.