مركز تطعيم خاص للقيادات الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية في إيطاليا

تعطي الحملة الإيطالية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد أولوية خاصة للكهنة والراهبات والقيادات بالمجتمعات الدينية المختلفة.

وفي هذا الصدد، أنشأ إقليم بيدمونت مركزاً خاصاً في مدينة تورينو لتطعيم الممثلين الرسميين للمسيحيين والبوذيين والمسلمين واليهود وغيرهم من المؤسسات الدينية بدءاً من يوم الاربعاء القادم.

ويشترط أن يتماشى التطعيم مع أولويات الحملة الوطنية الإيطالية التي تعني بكبار السن ومن يعانون من معوقات صحية خطيرة.

ووصف عمدة الإقليم ألبرتو تشيريو المبادرة بالمثال على الأخوة بين الأديان