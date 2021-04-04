شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون الجريمة الجديد في لندن

اشتبكت قوات الأمن في العاصمة البريطانية لندن مع متظاهرين خرجوا اعتراضاً على قانون جديد للجريمة يمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لكبح المظاهرات. وكانت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تقدمت بمشروع القانون المثر للجدل. وألقت قوات الامن القبض على عدد من المتظاهرين خلال الاشتباكات.