ضبط 27 طناً من الكوكايين في أنتويرب منذ 20 شباط / فبراير

تمكنت الجمارك البلجيكية من مصادرة أكثر من 27 طناً من الكوكايين في ميناء أنتويرب منذ 20 شباط / فبراير الماضي بفضل التحقيق في شأن شبكة الاتصالات المشفرة "سكاي إي سي سي" التي تستخدمها جماعات إجرامية، وفق ما أعلنت النيابة العامة الإثنين.

وتبلغ القيمة السوقية لهذه الكمية من المخدرات 1,629 مليار دولار، على ما أوضحت النيابة العامة في أنتويرب في بيان، مضيفة أن أهم عملية ضبط تمت ليلة الجمعة إلى السبت وصودر خلالها 11 طناً من الكوكايين في حاوية.

وأشار البيان إلى أن دوائر الجمارك ضبطت في ميناء أنتويرب خلال الأيام الإثنين والأربعين الأخيرة، بالتعاون مع الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب والنيابة العامة الفيدرالية والنيابة العامة في أنتويرب، ما مجموعه 27,64 طناً من الكوكايين، قد تكون على صلة مباشرة بقضية سكاي اي سي سي".

وكانت الشرطة قد نفذت في 9 آذار/ مارس الفائت عملية واسعة ضد الجريمة المنظمة في بلجيكا بعدما فككت الشرطة الفيدرالية تشفير نحو 500 مليون رسالة تم إرسالها عبر الهواتف الآمنة التي تبيعها شركة "سكاي اي سي سي" ومقرها في كندا، بعد تحقيق استغرق أكثر من عامين.

وهذه الشبكة هي أيضاً موضع تحقيقات في دول أخرى منها فرنسا، حيث وُجه الاتهام إلى خمسة أشخاص في نهاية آذار/ مارس، للاشتباه في إعادة بيعهم هواتف مشفرة إلى مهربين.