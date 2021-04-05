"إل جي" تعلن مغادرتها سوق الهواتف الذكية

أعلنت "إل جي إلكترونيكس"، اليوم الاثنين، أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية، وذلك من جرّاء الخسائر الفادحة التي تكبدّتها الشركة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وعُرفت شركة "إل جي" باعتبارها رائدة في صناعة الهواتف العاملة وفقاً لنظام التشغيل "أندرويد"، وتعاونت مع "غوغل" في أوائل العام 2010 في إطار سلسلة هواتف نيكسوس الذكية الخاصة بـ"غوغل"، وعُدّت "إل جي" في يوم من الأيام كواحدة من أبرز شركات الهواتف الذكية في العالم من ناحية حجم المبيعات.

غير أن هواتف "إل جي" شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً في التسويق بفعل المنافسة الشديدة في الأسعار التي واجهتها الشركة الكورية الجنوبية أمام الشركات الصينية، كـ"هواوي"، ومنذ العام 2015 بدأت "إل جي" تسجل عجزاً بلغت معه خسائر التشغيل المتراكمة نحو 4.4 مليار دولار أمريكي (3.75 مليار يورو) في العام الماضي.

وأوضحت شركة "إل جي" في بيان أن قرارها وقف العمل بانتاج الهواتف المحمولة، سيمكّنها من تركيز جهودها في مجال أخرى مثل قطع السيارات الكهربائية والروبوتات والمنازل الذكية.

وكانت "إل جي"، أجرت محادثات مع شركة "فينغروب" الفيتنامية لبيع أعمال الهاتف المحمول، ولكن المحادثات فشلت، وفقا لمصادر صناعية كورية مطلعة.