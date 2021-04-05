لندن تكشف عن قواعد جديدة للسفر الدولي الدولي ومشروع جواز المرور الصحي

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين عن القواعد الجديدة للسفر الدولي ومشروع جواز المرور الصحي المثير للجدل استعداداً لعودة المملكة المتحدة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية بعد أشهر طويلة من القيود الصحية.

ويتوقع أن يحافظ جونسون على نهج حذر مخافة التأثير سلباً على نجاح حملة التطعيم الضخمة ضد كوفيد التي تعول عليها الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع تسجيل نحو 127 ألف وفاة.

وقال في بيان: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً جداً خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال برنامج التطعيم، وقدم كل فرد في البلاد تضحيات هائلة حتى نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة من تعافينا من كوفيد-19".

وأضاف "نحن نبذل كل ما في وسعنا للسماح باعادة فتح بلادنا ... بأكثر الطرق أماناً".

وسيعرض على البريطانيين الذين اضطروا منذ فترة طويلة للبقاء في المنزل ويتشوقون للذهاب في إجازة خارج البلاد هذا الصيف، وهو ما ليس مسموحاً حتى 17 أيار/ مايو على أقرب تقدير، نظاماً ملوناً لتصنيف الدول وفقاً لدرجة تقدمها في مجال التطعيم أو معدل الإصابات أو وجود متحورات مثيرة للقلق لديها.

والهدف هو الحفاظ على نجاح الحملة التي بدأت منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر وأمكن خلالها تحصين نصف السكان تقريباً مع أخذ نحو 5,4 ملايين شخص جرعتي اللقاح، فيما حصل أكثر من 31,5 مليوناً على جرعة أولى.

"تمييز"

سيعفى المتوجهون إلى الوجهات الخضراء من الحجر الصحي عند العودة مع الإبقاء على ضرورة إجراء اختبار الكشف عن الإصابة قبل المغادرة وبعد الوصول، على عكس البلدان البرتقالية وتلك الحمراء.

ولكن الحكومة قالت إنه ما زال من المبكر إصدار قائمة بالدول وأوصت المواطنين بتأجيل حجز إجازاتهم في الخارج.

حالياً، يتعين على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة إكمال فترة من الحجر الصحي في فندق لمدة عشرة أيام إذا قدموا من بلدان تعرضهم لخطر الإصابة. ولا تستقبل البلاد غير المقيمين الآتين من دول مدرجة على القائمة الحمراء.

ولإبقاء الفيروس تحت السيطرة، تخطط الحكومة أيضاً لاختبار نظام شهادة أو جواز مرور صحي للمشاركة في التجمعات الجماهيرية في إنكلترا مثل مباريات كرة القدم وفعاليات داخل الصالات المغلقة.

وستشير هذه الشهادة إلى أن حاملها تلقى اللقاح أو أن نتيجة اختباره للكشف عن كوفيد سلبية أو أن لديه أجساماً مضادة. ولكنها لن تُطلب في وسائل النقل العام والمتاجر الأساسية التي من المقرر إعادة فتحها في 12 نيسان/ أبريل في الوقت نفسه مع السماح للحانات باستقبال الزبائن في الخارج.

وسيُجرب ذلك اعتباراً من منتصف نيسان / أبريل لبعض الفعاليات ولا سيما نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في ملعب ويمبلي.

لكن مشروع جواز المرور الصحي يثير استياء البعض وقد أعلن أكثر من 70 نائياً بريطانياً من جميع الأطياف السياسية اعتراضهم عليه ووصفوه بأنه "تمييزي". وهذا يكفي لإفشال المشروع في حال طرحه للتصويت في البرلمان.

وكإجراء إضافي لتسهيل إعادة الحركة إلى المجتمع و"كسر سلاسل انتقال العدوى"، سيُتاح لسكان إنكلترا اعتباراً من يوم الجمعة إجراء اختبارين سريعين في الاسبوع للكشف عن الفيروس.