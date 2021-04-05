شاهد: أكثر من 91 قتيلا وعشرات المفقودين في فيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية

ضرب الإعصار الاستوائي سيروجا الإثنين إندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة، بعدما تسببت فيضانات وانهيارات أرضيّة بمقتل 91 شخصا على الأقل، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.
وتسبب الإعصار، المحمل بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة، بوقوع مزيد من المآسي في دول جنوب شرق آسيا بعد كارثة الأحد التي حوّلت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة واقتلعت الأشجار وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.
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