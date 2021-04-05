13 من الشهر الحالي أول أيام رمضان وفق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

فيما ينتظر أن تتحرى معظم الدول الإسلامية من ثبوت هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1442 الموافق ليوم 12 أبريل/ نيسان، يحدد مسلمون في بلدان أخرى مثل فرنسا التقويم القمري اعتمادا على حساب التفاضل والتكامل الفلكي، لتحديد بداية الشهر ونهايته.

وقد أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بيانا أشار فيه إلى أن بداية شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية الحالية 1442 ستكون موافقة ليوم 13 أبريل/ نيسان 2021، باعتبار أن ولادة القمر الجديد أو ما يعرف بالاقتران، سيكون وفق البيانات الفلكية يوم 12 أبريل/ نيسان 2021.

وعليه سيكون القمر مرئيا بشكل طبيعي على جزء كبير من قارة إفريقيا بواسطة التلسكوب، كما أنه سيكون مرئيا بالعين المجردة ولكن بصعوبة في القارة الأمريكية، وهنا، من المرجح أن تبدأ الدول التي تعتمد الرؤية البصرية لتحديد بداية الصوم يوم 14 أبريل/ نيسان. أما يوم عيد الفطر فسيكون يوم 13 مايو/ آيار 2021.

وجاء في بيان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنه من المرجح أن تعلق فعاليات خلال شهر الصيام وفق الصيغ المعتادة، بسبب استمرار الازمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيدـ19.

وذكر البيان أن المساجد ستبقى مغلقة، وأنه يمكن للمسلمين أداء الصلوات الخمس في البيوت، وإذا أرادوا أيضا صلاة التراويح بشكل فردي، ولكن يوصى بأن تؤدي العائلة الصلاة اليومية كمجموعة، وذلك حتى إشعار آخر، ريثما يتحسن الوضع الصحي.

وللمجلس قناة على الانترنت (يوتيوب) يتاح عبرها التدخل شفويا وكتابيا، وموقع أيضا للاستفسار والاستفادة بمعلومات، إذا تعذر الحصول عليها خلال الاجتماعات المادية للمساجد.