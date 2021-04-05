شاهد: انتشال 26 جثة إثر غرق عبّارة في نهر في بنغلادش

انتشلت قوات الإنقاذ في بنغلادش اليوم الإثنين 26 جثة من نهر شهد حادث اصطدام عبّارة بسفينة شحن مما أدى إلى غرقها أمس الأحد.

وقال مسؤول في الإطفاء والدفاع المدني إن العبارة ذات الطابقين كانت متوجهة إلى منطقة مونشيغانج المجاورة للعاصمة دكا وعلى متنها أكثر من 50 راكبا عندما وقع الحادث.

وألقت السلطات باللوم على سفينة الشحن المحملة بالنفط في التصادم.

وتعد حوادث العبارات شائعة وغالبا ما يلقى باللوم على الاكتظاظ والتراخي في اتباع القواعد في بنغلادش التي يتقاطع معها حوالي 130 نهرا.

تعتبر العبّارات وسيلة نقل رائدة في بنغلادش خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية.