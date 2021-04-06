مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (مصادر فلسطينية)

قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء عندما كان في سيارته على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، مقتل مواطن فلسطيني "أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا (..) وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر". وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الحادث وقع فجرا عندما كان الزوجان في سيارة " يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس".

ولم تتوافر أي معلومات على الفور حول أسباب الحادث. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق راهنا بعدما اتصلت به وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الفلسطيني القتيل هو أسامة صدقي منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غرب القدس. وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في قريتي بير نبالا والجيب مساء الإثنين.

ويحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية منذ العام 1967. ويقيم 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.