فيديو: بيع عمل فني للروبوت السعودية صوفيا بقيمة حوالي 700 ألف دولار

بيع عمل فني من صنع الروبوت السعودية صوفيا في سوق المقتنيات المشفرة بثمن قدره أكثر من 688 ألف دولار أمريكي.

وتكون العمل الفني من صور رسمها الفنان الإيطالي أندريا بوناتشيتو ثم عالجت صوفيا عمله عبر الشبكات العصبية وأنشأت عملا رقميا خاصا بها في فيديو مدته 12 ثانية.

والمشتري هو جامع وفنان للأعمال الفنية الرقمية، وهو معروف بإسم Crypto888crypto@ على موقع تويتر وتمت عملية الشراء عبر سوق المقتنيات المشفرة الرقمي (NFT).

صوفيا هي أشهر إبداعات شركة Hanson Robotics للروبوتات في هونغ كونغ ولديها القدرة على محاكاة تعابير الوجه وإجراء المحادثات وحتى التعرف على الأشخاص.

وتم منح صوفيا الجنسية السعودية في العام 2017 لتصبح أول روبوت مواطنة في العالم.

يقول ديفيد هانسون، الرئيس التنفيذي لشركة هانسون: "لقد تصورت صوفيا كعمل فني إبداعي يمكنه أن يولد الفن".

وعند سؤالها عما يلهمها، قالت صوفيا: "بصفتي فنانة، لدي إبداع حسابي في خوارزمياتي ، وأبتكر أعمالا أصلية"، وأضافت: "لكن فني يتم إنشاؤه بالتعاون مع بني البشر في نوع من الذكاء الجماعي الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي البشري".

ويقول هانسون إن المرحلة التالية من مسيرة صوفيا المهنية قد تكون مرحلة موسيقية، حيث تعمل الآن على العديد من الأعمال الموسيقية كجزء من مشروع يسمى Sophia Pop بالتعاون مع موسيقيين من البشر لإنتاج الموسيقى وكلمات الأغاني.