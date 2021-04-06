شاهد: الوصول إلى حطام سفينة تعود للحرب العالمية على عمق 6,500 متر

أعلن فريق استكشافي أمريكي عن وصوله إلى حطام سفينة غرقت إبان الحرب العالمية الثانية قرب سواحل الفلبين على عمق 6,500 متر تحت سطح البحر فيما وُصف بأنه أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ.

ونشر فريق شركة كالادان أوشيانيك "Caladan Oceanic" فيديوهات لحطام السفينة الذي تم تصويره خلال عملتي غطس استغرق كل منها ثماني ساعات الشهر الماضي.

وغرقت السفينة "USS Johnston" في أكتوبر- تشرين الأول عام 1944 خلال معركة للبحرية الأمريكية التي سعت لتحرير الفلبين (مستعمرة أمريكية آنذاك) من قبضة القوات البحرية اليابانية وتم تحديد موقع حطامها لأول مرة عام 2019.

وكتب فيكتور فيسكوفو، قائد الغواصة التي توصلت لحطام السفينة، على تويتر قائلاً: ""أكملت للتو أعمق غوص في التاريخ ، للعثور على الحطام الرئيسي للمدمرة يو إس إس جونستون".

"حددنا موقع ثلثي الجزء الأمامي من السفينة في وضع مستقيم وسليم على عمق 6456 متراً. قام ثلاثة منا عبر غطستين بمسح السفينة وإبداء الاحترام لطاقمها الشجاع".

Just completed the deepest wreck dive in history, to find the main wreckage of the destroyer USS Johnston. We located the front 2/3 of the ship, upright and intact, at a depth of 6456 meters. Three of us across two dives surveyed the vessel and gave respects to her brave crew. pic.twitter.com/N1AuzHIi0b — Victor Vescovo (@VictorVescovo) April 1, 2021

وبحسب سجلات البحرية الأمريكية، نجا من المعركة 141 فقط من طاقم السفينة البالغ عددهم 327.

كذلك وجدت البعثة الاستكشافية القوس والجسر والجزء الأوسط بالسفينة في حالة جيدة مع رقم هيكلها "557" الذي لا يزال مرئياً.

وعثرت أيضاً على برجي مدفع كامل مقاس خمس بوصات ورفوف طوربيد مزدوجة وعدة مدافع لا تزال في مكانها.