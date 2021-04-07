تصادم بين حافلتين في شمال المكسيك يخلف 16 قتيلا

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح، في حادث مروري وقع الثلاثاء على طريق سريع في شمال المكسيك، بين حافلتين كان على متن كليهما عمّال منجم.

وقال مكتب المدّعي العام في ولاية سونورا حيث وقع الحادث، إنّ الحافلتين اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل انبلاج الفجر، أثناء مرورهما على طريق سريع يؤدّي إلى مدخل المنجم.

وأضاف مكتب المدّعي العام القول في بيان، إنّ كلّ العمّال الذين لقوا مصرعهم في الحادث كانوا على متن حافلة صغيرة، في حين أنّ أولئك الذين أصيبوا بجروح كانوا على متن حافلة أكبر، وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وتترواح أعمال القتلى بين 20 و40 عاماً، ووفقاً للبيان الذي أكّد أنّ جميع الضحايا مكسيكيون.