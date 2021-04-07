تونس تفتح تحقيقات إثر ​شكوك في التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم

فتحت في تونس تحقيقات، وتم تعليق عمليات المراهنة من باريس، إثر تواتر شكوك حول نتيجة مباريات في الدوري التونسي لكرة القدم. وعلقت الهيئة الوطنية للرهان الرياضي في فرنسا الثلاثاء عمليات المراهنة على مباراة في الدوري التونسي، والتي تجمع اليوم الأربعاء اتحاد بن قردان بالملعب التونسي.

ولم تقدم الهيئة أسباب اتخاذ القرار المعلن في موقعها في الانترنت. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت في بيان سابق تشرته في صفحتها على موقع فيسبوك، أنه وبعد "شبهة تلاعب نتيجة مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان، تقرر حالة هذا الملف للجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين".

ولحقت نادي اتحاد بن قردان، صاحب المركز الثالث راهنا في ترتيب الدوري والصاعد إلى دوري النخبة في 2015، شبهات في مباريات سابقة. وتم توقيف ثلاثة أشخاص في أيلول/سبتمبر 2019 في مدينة نيس في جنوب فرنسا، بتهمة التلاعب بنتائج المباريات.

بدعوة عاجلة من رئيس الجامعة السيد وديع الجريء ، وعلى إثر ما وقع نشره على صفحات مواقع أو شركات الرهان الرياضي ... Posted by Fédération Tunisienne de Football on Saturday, April 3, 2021

وفتح الاتحاد التونسي للكرة تحقيقا في نتيجة مباراة في الدوري المحلي من الدرجة الثانية، جمعت المستقبل الرياضي بالمحمدية والنجم الرياضي الرادسي، انتهت بنتيجة 7 مقابل 7 في 29 آذار/مارس الفائت.

وتعيش العديد من النوادي الرياضية التونسية الناشطة في الدوري المحلي صعوبات مالية، ولم يتمكن بعضها من سداد رواتب ومستحقات اللاعبين جرّاء تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على الأنشطة الرياضية. ويحظر إلى اليوم حضور الجماهير داخل الملاعب منذ استئناف الدوري نشاطه نهاية العام 2020.