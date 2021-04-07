قائمة فوربس 2021: كيم كارداشيان تدخل نادي أصحاب المليارات وبيزوس يحافظ على الصدارة

دخلت ثروة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عالم المليارديرات بعد أن ارتفعت ثروتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة وقائمتها السنوية الخامسة والثلاثين لمليارديرات العالم لعام 2021، ارتفعت ثروة رائدة الأعمال إلى أكثر من مليار دولار.

ولفتت المجلة إلى أن اكتساب النجمة الشهيرة البالغة من العمر 40 عاماً صفة المليارديرة، يعود بشكل جزئي إلى شركتيها "كاي كاي دبليو بيوتي" لمستحضرات التجميل و"سكيمز" للملابس الداخلية النسائية، إضافة إلى العقود في مجال تلفزيون الواقع ومع علامات تجارية تكرّس صورتها لتسويقها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 قدرت ثروة كارداشيان بنحو 780 مليون دولار.

وكانت شهرة كيم كارداشيان محدودة لدى انطلاق برنامج "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز" في تشرين الأول/أكتوبر 2007، لكنها أصبحت نجمة عالمية بفضل برنامج تلفزيون الواقعي هذا الذي بنت عليه إمبراطورية بمساعدة والدتها.

وبلغ عدد متابعيها عبر شبكة "إنستغرام" الاجتماعية أكثر من 200 مليون.

وتقدمت النجمة رسمياً في شباط/فبراير الفائت بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب ورائد الأعمال كانييه ويست، بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال انفصالهما.

وأقام كانييه ويست في العام 2014، شراكة مع "أديداس" المتخصصة في تصنيع المعدات الرياضية لتطوير علامته التجارية "ييزي" التي حققت نجاحاً واسعاً في كل أنحاء العالم إذ تجاوزت مبيعاتها السنوية مليار دولار.

وهو كان سبق كارداشيان إلى نادي أصحاب المليارات إذ قدّرت "فوربس" في نيسان/أبريل 2020 ثروته بنحو 1.3 مليار دولار.

وبالرغم من جائحة كورونا وآثارها المأساوية على العالم أجمع، لم يتأثر أغنياء العالم بهذه الكارثة الوبائية.

وارتفع إجمالي عدد أثرياء العالم إلى 2755 ملياردير، أي أنه تم إضافة حوالي 660 مليارديرا على القائمة الصادرة في 2020.

ولا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بـ 724 ملياردير، بينما بلغ إجمالي عدد المليارديرات في الصين 698 ملياردير، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بـ 140 ملياردير.

وللسنة الرابعة على التوالي، نجح مؤسس أمازون جيف بيزوس بالحفاظ على مرتبته كأغنى شخص في العالم وبصافي ثروة بلغت 177 مليار دولار، بينما احتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بعد أن كان في المرتبة 31، بثروة تزيد عن 151 مليار دولار.

هذا ولم تخل القائمة من أسماء لشخصيات عربية، تصدرها ناصيف ساويرس، رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، بثروة تقدر بـ 8.3 مليار دولار ليحتل المرتبة 297 عالميا، بينما احتل شقيقه نجيب ساويرس المرتبة الربعة لأثرى أثرياء العرب بثروة تبلغ أكثر من 3.2 مليار دولار، وهو في المرتبة 956 عالميا.