بدء إنتاج جرعات من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 في فرنسا

أعلنت شركة "ديلفارم" أنها أنتجت الأربعاء أولى جرعات لقاح فايزر/باونتيك المضاد لكورونا التي يتم تصنيعها على الأراضي الفرنسية، في خطوة رحب بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أن الإنتاج لن يُخصص فقط للفرنسيين.

وقالت الشركة المكلفة العملية بموجب عقد من الباطن لوكالة فرانس برس إن الإنتاج "بدأ صباح اليوم" الأربعاء.

وتقوم "ديلفارم" بتعبئة هذه اللقاحات التي يتم صنعها في الخارج. وجاء إعلان الشركة بعد دقائق من إعلان مماثل للرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر.