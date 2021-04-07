شاهد: الجرافات في تعز اليمنية تحفر قبورا صفا صفا وترصد ارتفاع وفيات وباء كورونا

يجري حفر عشرات القبور في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، لمجابهة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي وباء كوفيدـ19.

وفي مقبرة السعيد توالت أفواج المشيعين للموتى من الرجال، الذين لم يرتدوا أقنعة ولا قفازات، فيما كانت عمليات حفر صفوف جديدة من القبور مستمرة.

ويقول أحمد البكاري وهو واحد من أهالي المدينة، إنه هناك الكثير من الإهمال والتقصير من جانب الحكومة اليمنية، التي لا تقوم بدورها على حد قوله، مبينا أن بعض الإجراءات أقرت خلال الموجة الأولى لتفشي الوباء، ولكنها لم ترق إلى المستوى المطلوب.

ويضيف البكاري قوله إن الموجة الثانية كانت أشد خطورة، ورغم ذلك فإن السلطات في مدينة تعز لا تتحمل مسؤوليتها لحماية الناس على حد تعبيره.

من جانبه يقول المسؤول عن المقبرة شعبان قائد إنه يتم استقبال تسعة أوعشرة جثامين يوميا لدفنها في المقبرة، وأمام ارتفاع عدد الموتى تم اللجوء إلى جلب أناس من السوق لمساعدة في عمليات الحفر، لمواكبة الطلب على القبور الجديدة.

ولكن جهود السواعد وحدها لم يلب الاستجابة السريعة للدفن، فتم اللجوء إلى استئجار آلة حفر ميكانيكية " جرافة" لحفر القبور بعدد كاف في حيز زمني أقصر. ويضيف شعبان القول إنه بفضل تدخل الحفار الآلي، تم دفن ثماني جثث في الآن نفسه.