الحكم على نحو 22 عسكريا سابقا مدى الحياة في إطار محاكمات محاولة الانقلاب في تركيا

أعلن محام تابع للرئاسة التركية في حديث لوكالة فرانس برس، أن محكمة في أنقرة أصدرت الأربعاء أحكاما بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا لدورهم في محاولة الانقلاب في تركيا العام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويندرج العسكريون السابقون هؤلاء ضمن مجموعة من 497 مشتبها فيهم وقد خدموا غالبيتهم في الحرس الرئاسي، يحاكمون على صلة بمحاولة الانقلاب.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أشارت في وقت سابق الى أربعة أحكام فقط بالسجن مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة حكماً بالسجن مدى الحياة على أوميت جينسر، المقدم السابق الذي أجبر مذيعة على قراءة أمر الانقلاب العسكري على قناة تي آر تي التلفزيونية الحكومية، بتهمة "انتهاك النظام الدستوري".

ومن بين العسكريين الموقوفين، محمد تانجو بوسهور العقيد السابق الذي أمر بالسيطرة على مبنى قناة الـ "تي آر تي". حكم على بوسهور بعقوبتين مشددتين مدى الحياة.

كما حكم على فيدكار أكشا الرائد السابق الذي قاد الجنود الذين توجهوا إلى مقر الأركان العامة في 15 تموز/ يوليو 2016، بالسجن مدى الحياة.

وطالت هذه العقوبة أيضا، الرائد السابق عثمان كولتارلا، قائد وحدة الكوماندوز في حرس المجمع الرئاسي.