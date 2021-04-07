يسير ناشط برازيلي في شوارع العاصمة الألمانية برلين مرتدياً زي الشخصية القصصية "صائد الأرواح" وذلك للاعتراض على سياسات الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الناشط رافاييل بوتر، الذي يعيش في برلين منذ خمسة أعوام، إنه اختار السير في العاصمة الألمانية لجذب انتباه المجتمع الدولي لما وصفه بـ"الإرهاب الصحي" الذي يمارسه بولسونارو.
وسجلت البرازيل أمس الأربعاء أكثر من أربعة آلاف وفاة في يوم واحد في أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الفيروس منذ بدء الجائحة.
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