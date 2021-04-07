تمكن أفراد حرس الحدود البحرية النرويجي من إنقاذ طاقم سفينة هولندية واجهت ظروفاً جوية صعبة قبالة الساحل النرويجي.
ورفع أفراد الطاقم على متن السفينة "إيمسليفت هندريكا" حالة التأهب في بحر الشمال ما دفع خفر السواحل النرويجي إلى إطلاق عملية لإجلاء طاقم السفينة المكون من 12 شخصا.
وأظهرت لقطات نشرها خفر السواحل رجال الإنقاذ وهم ينقلون الطاقم جواً من السفينة حيث ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.
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