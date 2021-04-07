يتجه بعض الألمان إلى إشعال الشموع لتدفئة البساتين من الصقيع مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في بلدة فيستهوفن في إقليم باس-راين.
وأشعل المزارعان دانيال وناتالي ديتلينغ مئات الشموع لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة للبرد الشديد على بساتين الفاكهة خلال الموجة المفاجئة التي بدأت في عدة دول أوروبية هذا الأسبوع.
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