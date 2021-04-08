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الجزائر

الناشط السياسي الجزائري كريم طابو ليورونيوز "السلطة غير الشرعية تقود البلاد نحو المجهول"

بقلم:  يورونيوز
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كريم طابو، أحد أبرز شخصيات "الحراك" الجزائري بعد إطلاق سراحه سجن القليعة في 2 يوليو- تموز 2020.
كريم طابو، أحد أبرز شخصيات "الحراك" الجزائري بعد إطلاق سراحه سجن القليعة في 2 يوليو- تموز 2020.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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التحذير الشديد اللهجة الذي وجّهه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مساء الثلاثاء إلى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً مظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، يصمم المتظاهرون على الاستمرار في الخروج إلى الشوراع للمطالبة بالتغيير والديمقراطية.

وأكد الرئيس الجزائري أنّ السلطات لن تتسامح مع "ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط (...) تستغلّ" مظاهراته الأسبوعية". وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".

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للحديث عن ردود فعل الشارع الجزائري من القرارت الأخيرة لمجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون اتصلت يورونيوز بأحد أبرز الشخصيات في الحراك الجزائري٫ الناشط السياسي كريم طابو. الناشط الجزائري تطرق كذلك لمستقبل الحراك في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.