شاهد: سكان الحديدة في اليمن يعانون من الصراع الدائر بين قوات التحالف والمتمردين الحوثيين

اصطف سكان مدينة الحديدة لاستلام الإمدادات الغذائية الخميس في الوقت الذي تتقدم فيه قوات التحالف الذي تقودها السعودية المساندة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المطرودة من العاصمة صنعاء في مناطق الحديدة المحيطة بالميناء.

وسيطرت قوات التحالف على مناطق واقعة في جنوب مدينة الحديدة بعد معارك دامية مع المقاتلين الحوثيين وقصفت قوات التحالف أهدافا في محيط الميناء غداة هجوم دام قاده الحوثيون لاسترجاع السيطرة على الميناء الاستراتيجي الذي يعد نقطة الدخول الرئيسية للغذاء في بلد يترنح على حافة المجاعة.

وقال المتحدث باسم الجيش السعودي إن قوات التحالف تقترب من وسط مدينة الحديدة في إطار الحملة التي يقودها التحالف من أجل طرد المتمردين الشيعة المدعومين من طرف إيران والذين يسيطرون على الحديدة منذ العام 2015.

وحذرت وكالات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة من أن القتال الدائر في محيط الحديدة قد يؤدي إلى إغلاق طريق الإمدادات الحيوية لحوالي 70 بالمئة من الأغذية التي تصل اليمن، فضلا عن الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود.

يعتمد نحو ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة على المساعدات الدولية و8.4 مليون شخص يعانون من خطر الموت جوعا.