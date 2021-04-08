المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا " في مجتمع ديمقراطي

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن التطعيم الإلزامي يعتبر "ضرورياً في مجتمع ديموقراطي". وجاء قرار المحكمة الأوروبية الموجودة بستراسبورغ، في أعقاب دعوى قضائية رفعت إليها من أولياء أمور أطفال من جمهورية التشيك يشكون فيها رفض مراكز دور حضانة قبول دخول أبنائهم إلى الصفوف لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا. وأوضحت المحكمة أن التطعيم الإجباري "ضروري في مجتمع ديمقراطي" ، وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا.

وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد-19 الحالي".