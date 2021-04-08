التلفزيون التونسي يوقف معلقاً رياضياً عن العمل بعد طلبه جعة خلال بث مباشر

أوقف التلفزيون التونسي الحكومي معلّقاً رياضياً عن العمل وفتح تحقيقاً بعدما طلب جعة من زميله والميكرفون لا يزال مفتوحا في المباشر قبل انطلاق مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

وسُمِعَ بوضوح صوت المعلق قبل انطلاق المباراة الأربعاء يطلب من زميله تشكيلة اللاعبين ثم يقول "أعطني علبة جعة".

وأصدرت مؤسسة التلفزة الوطنية بيان "اعتذار" الأربعاء أشارت فيه إلى أن "على إثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء، تعتذر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية من السادة المشاهدين"، وقامت "الإدارة بإيقاف المعلق فوراً إلى حين انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة".

وقال نجل المعلق في تصريح لراديو موزييك إف إم الخميس إن "خطأ تقنياً" حصل وإن شرب الخمر "حرية شخصية"، كاتباً على فيسبوك أيضاً أن والده يتناول جعة محلية خالية من الكحول.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه صوت المعلق فقط، على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب بسيل من التعليقات الساخرة وتم نشر صور مركبة لشعار التلفزيون بجانب شعار العلامة التجارية المصنعة للجعة.

تنظم السلطات التونسية استهلاك وبيع الخمور بأنواعها وتمنع شرب الخمر في مواقع العمل وداخل المؤسسات الحكومية.