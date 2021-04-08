سوريا تستلم لقاحات ومساعدات غذائية وطبية من الهلال الأحمر الإماراتي

أفاد الإعلام السوري بوصول طائرة إماراتية إلى دمشق الخميس محملة بمواد غذائية ومساعدات طبية لمساعدة البلاد في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.

وتأتي المساعدات الإماراتية في الوقت الذي تشهد فيه سوريا زيادة حادة في الإصابات.

كانت السلطات قد أصدرت أوامراً الأسبوع الماضي بإغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار المرض.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهلال الأحمر الإماراتي نسق مع نظيره السوري لتقديم لقاحات كوفيد-19 للأشخاص من الفئات الضعيفة في الدولة التي مزقتها الحرب ، كعمال القطاع الصحي في الخطوط الأمامية ومن يعانون من أمراض مزمنة والنازحين.

ولم يذكر البيان نوع اللقاحات التي تم تسليمها، لكن الإمارات اعتمدت إلى حد كبير على لقاح سينوفارم الصيني في حملتها للتطعيم، وسبق لها أن أرسلت شحنات منه إلى مصر ودول أخرى.

وسجلت سوريا ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 1300 حالة وفاة. ومع ذلك ، إلا أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير بسبب الاختبارات محدودة، وعدم قدرة معظم السوريين على تحمل تكاليف الاختبارات وإجراءات الوقاية بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.