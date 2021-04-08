إصابات كوفيد-19 تنخفض 60٪ في المملكة المتحدة بفضل اللقاحات والإغلاق

يبدو أن بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق في بريطانيا، تبشر بالخروج من أزمة فيروس كورونا مع التقدم بعمليات التطعيم.

فقد بات ملحوظاً وفقاً لدراسة حديثة أن العلاقة بين الإصابة والمرض الشديد أو الوفاة آخذة بالتراجع.

في تفاصيل الدراسة وجد باحثون في إمبريال كوليدج لندن أن الإصابة بكوفيد-19 انخفضت بنحو 60 ٪ في آذار/ مارس مع إجراءات الإغلاق الوطنية وتسارع عملية التطعيم.

وبعد أن كانت الفئة الأكثر عرضة للإصابة هي الفئة العمرية ما فوق 65 عاماً، باتت هي الأقل عرضة للإصابة بسبب استفادتها من برنامج التطعيم وامتلاكها الأولوية.

وقالت الدراسة إن الإصابة باتت تتسبب بدخول عدد أقل من الحالات إلى المستشفى، وبات ينتج عنها عدد أقل من الوفيات منذ بدء التطعيم على نطاق واسع.

لكن الباحثين حثوا على توخي الحذر مع بدء الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة الأطفال إلى المدارس.

وتجري إمبريال كوليدج لندن دراستها المفتوحة من خلال اختبارات مسحة على عينة عشوائية من الأشخاص عبر البلاد كل شهر. شملت هذه المرحلة من الدراسة، والتي استمرت من 11 إلى 30 آذار/ مارس، أكثر من 140 ألف شخص.