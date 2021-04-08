أقامت أوركسترا نيويورك الأربعاء، حفلاً للمرة الأولى منذ بداية انتشار الوباء، في الهواء الطلق، خصصته لعاملين في الجهاز الطبي. الحفل يعلن في نفس الوقت بداية حملة من أجل قطاع الفن الأدائي في مانهاتن، أحد القطاعات التي تعرّضت لضرر كبير بسبب كوفيد-19.
أقامت أوركسترا نيويورك الأربعاء، حفلاً للمرة الأولى منذ بداية انتشار الوباء، في الهواء الطلق، خصصته لعاملين في الجهاز الطبي. الحفل يعلن في نفس الوقت بداية حملة من أجل قطاع الفن الأدائي في مانهاتن، أحد القطاعات التي تعرّضت لضرر كبير بسبب كوفيد-19.
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