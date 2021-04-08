وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تحذيرا إلى الصين عقب تحركاتها الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، وتعتبر الفلبين وتايوان أن هذه التحركات تزداد عدوانية، مذكّرة بكين بالالتزامات التي تربط واشنطن بشركائها الآسيويين.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين أن "هجوما مسلحا على القوات العسكرية الفليبينية أو السفن أو الطائرات في المحيط الهادئ بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، سيؤدي إلى تفعيل التزاماتنا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفيليبين".

وأضاف برايس "نشاطر حلفائنا الفلبينيين مخاوفهم بشأن المعلومات عن تجمع مستمر للقوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية بالقرب من شعاب ويتسون ريف".

نشاطر حلفائنا الفلبينيين مخاوفهم بشأن المعلومات عن تجمع مستمر للقوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية بالقرب من شعاب ويتسون ريف نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية

ورصد خفر السواحل الفلبينيون نحو 220 سفينة صينية في السابع من آذار/مارس بالقرب من هذه الشعاب المرجانية المتنازع عليها والتي تقع على بعد حوالي 320 كلم غرب جزيرة بالاوان الفلبينية، لكن معظمها منتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء أرخبيل سبراتليز.

وترفض الصين منذ أسابيع سحب سفنها من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بينما تقول مانيلا إنها دخلت بشكل غير قانوني منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وتوتر الوضع مع تايوان أيضا التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من الصين. وقالت الجزيرة إن 15 طائرة صينية إضافية مرت عبر منطقتها الجوية الدفاعية.

وأعرب نيد برايس عن "قلق" الخارجية الأميركية من هذه المناورات. وقال إن "الولايات المتحدة تحتفظ بقدرتها على مقاومة أي قوة أو أي شكل آخر من الإكراه يعرض للخطر الأمن أو النظام الاجتماعي أو الحياة الاقتصادية لشعب تايوان".

ويشير المتحدث باسم وزارة الخارجية بذلك إلى قانون أميركي يحدد العلاقات مع تايوان ويحمل اسم "قانون علاقات تايوان"، وهو يلزم واشنطن تزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها ضد بكين.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع بقوة عن حلفاء الولايات المتحدة، في واحدة من النقاط النادرة التي يتفق فيها مع سلفه دونالد ترامب الذي كان يؤيد التصدي لتطلعات الصين.