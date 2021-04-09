طائرات 737 ماكس التابعة لشركة بوينغ تعاني من مشكلة كهربائية

طلبت شركة بوينغ من 16 من عملائها معالجة مشكلة كهربائية محتملة في مجموعة طائرات 737 ماكس قبل إعادة استخدامها مرة أخرى. وتم إيقاف تشغيل طائرات 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في مارس-آذار لعام 2019 بعد أن أسفر حادثان عن مقتل 346 شخصا.

ويبدو أن المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا والبرازيل ودول أخرى أجازوا للطائرة استئناف نشاطها بعد أن غيّرت شركة بوينغ نظام التحكم الآلي في الطيران الذي لعب دورا في وقوع الحوادث. وأشارت شركة بوينغ الجمعة إلى أن التوصية قدمت "للسماح بالتحقق من وجود مسار أرضي كاف لعنصر من مكونات نظام الطاقة الكهربائية".

وقال المتحدث باسم ساوث ويست بريان باريش إن 30 طائرة من أصل 58 طائرة من طراز 737 ماكس التابعة لشركة الطيران قد تأثرت بالإخطار. بينما لم تواجه شركة ساوث ويست أي تحديات تشغيلية معروفة تتعلق بالمشكلة، فقد أزالت 30 طائرة من جدولها لإجراء المزيد من المراجعة.

وتعمل ساوث ويست حاليا على جدول زمني محدود مع ماكس، لكن بريان باريش قال إن الشركة سوف تستبدل أي رحلات مجدولة مسبقًا بالطائرة المتأثرة. وتملك الشركة أسطولا يضم أكثر من 700 طائرة بوينغ 737. وتتوقع ساوث ويست أن تسبب المشكلة الحد الأدنى من الاضطراب في العمليات.

قوتعمل شركة بوينغ عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالية في هذا الشأن. وتراجعت أسهم شركة بوينغ، ومقرها شيكاغو، أقل من 1 في المائة قبل بداية افتتاح التعاملات المالية يوم الجمعة.