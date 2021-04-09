أبرز المحطات في حياة دوق إدنبرة الأمير فيليب

عن عمر ناهز 99 عاماً، رحل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد حياة حافلة بالأحداث والمحطات التي سيتذكرها كثيرون رافقوه في مسيرته الشخصية والرسمية.

بمجرد الإعلان الرسمي عن الوفاة، انهالت التعازي على العائلة الملكية من كل أنحاء العالم. معظم الكلمات التي قيلت في الأمير الراحل تصفه بالشجاع الذي قدم لبلاده وللملكة الكثير، فما أبرز المحطات التي طبعت أعوامه التسعة وتسعين؟

1921: ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو اليونانية، وهو الابن الوحيد للأمير أندرو، الأخ الأصغر لملك اليونان. والدته هي الأميرة أليس من باتنبرغ.

1922: انتقلت العائلة إلى فرنسا بعد نفي والد فيليب، وإجبار عمه ملك اليونان على التنازل عن العرش خلال اضطرابات شهدتها البلاد.

1928: انتقل فيليب إلى إنكلترا للعيش مع أقاربه من آل مونتباتن، حيث غيّر جده اسم العائلة من باتنبرغ إلى مونتباتن وسط المشاعر المعادية للألمان خلال الحرب العالمية الأولى.

1939: انضم فيليب إلى البحرية الملكية كطالب مع اقتراب الحرب العالمية الثانية. خدم لاحقًا في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ ورُقي عدة مرات. ارتقى إلى رتبة قائد عام 1952، لكن مسيرته البحرية انتهت بعد فترة وجيزة بسبب واجباته الملكية.

1947: أُعلن عن خطوبة فيليب للأميرة إليزابيث في تموز/ يوليو. تزوجا في تشرين الثاني/ نوفمبر ونال لقب دوق إدنبرة يوم زفافه.

1948: استقبل الأمير فيليب ابنه الأول، الأمير تشارلز، الذي أصبح وريث العرش بعد أربع سنوات.

1950: شهد فيليب ولادة ابنته الأميرة آن.

1952: توجت إليزابيث ملكة، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. توفي جورج السادس بينما كانت إليزابيث في رحلة مع فيليب في أفريقيا.

1956: أسس فيليب برنامج جائزة دوق إدنبرة ، الذي امتد ليشمل أكثر من 100 دولة. يعنى البرنامج بالشباب عن طريق إشراكهم بسلسلة من الأنشطة الخارجية المصممة لتحسين مهارات بناء الفريق واللياقة البدنية.

1960: ولادة الأمير أندرو.

1964: ولادة الأمير إدوارد.

1982: ولد الأمير وليام، حفيد فيليب، لتشارلز وزوجته الأميرة ديانا. ليصبح ويليام الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده.

2009: أصبح فيليب صاحب المشوار الأطول كشريك ملكي في تاريخ بريطانيا.

2011: في التسعين من عمره أجرى فيليب عملية طارئة ناجحة لشريان تاجي مسدود.

2017: أعلن فيليب أنه سيتوقف عن العمل العام بسبب تقدمه في السن.

2019: تعرض فيليب، البالغ من العمر 97 عامًا حينها، لحادث سير خطير قرب ساندرينغهام. لم يصب حينها بأذى، لكن سائق السيارة الأخرى عانى من كسر في الرسغ. إثر الحادثة تخلى فيليب عن رخصة قيادته.

2021، 16 شباط/ فبراير: أُدخل فيليب إلى مستشفى في لندن، ثم نُقل لاحقًا إلى مستشفى آخر حيث خضع لعملية جراحية في القلب. قضى شهرًا في المستشفى قبل أن يخرج في 16 آذار/ مارس.

2021، 9 نيسان/ أبريل: قال مسؤولو قصر باكنغهام إن الأمير فيليب رحل بسلام في قلعة وندسور.