قصر بكينغهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية عن عمر 99 عاما

أعلن قصر باكينغهام أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية توفي صباح الجمعة عن 99 عاما.

وجاء في بيان صادر عن القصر "تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة"، وأضاف البيان أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرا، توفي بسلام "هذا الصباح في قلعة وندسور".

و أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) البرامج المقررة لبث النشيد الوطني، كما نكس العلم في قصر باكنغهام مقر إقامة الملكة في لندن.

ونشر موقع العائلة المالكة صورة بالأبيض والأسود للأمير، المعروف أيضا باسم دوق إدنبرة.

رئيس الوزراء بوريس جونسون نعى الأمير فيليب قائلاً إنه نال الإعجاب عبر الأجيال في بريطانيا وعبر الكومنولث وحول العالم، وأضاف: "لقد ساعد في توجيه العائلة المالكة والنظام الملكي بحيث يظلان مؤسسة حيوية بلا منازع لتحقيق التوازن والسعادة في الحياة الوطنية".

وكان كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، من بين أول المعزين ، مشيرا إلى سجل فيليب الطويل في الخدمة العامة، أولا لدوره في القوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم خلال أكثر من 70 عاما من الزواج من الملكة. وقال ستارمر في بيان: "سوف نتذكر التزامه وتفانيه غير العاديين تجاه الملكة أكثر من أي شي آخر… لأكثر من سبعة عقود، كان إلى جانبها، كان زواجهما رمزا للقوة والاستقرار والأمل، حتى مع تغير العالم من حولهما، كمؤخرا أثناء الوباء، كانت شراكة ألهمت الملايين في بريطانيا وخارجها" على حد قوله.