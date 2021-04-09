عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: اليقطين والبازلاء في معرض بنيويورك تكريما للفنان الياباني يايوي كوساما

تفتتح حديقة نيويورك النباتية في برونكس معرضا يحمل عنوان "كوساما، الطبيعة الكونية". ويهدف هذا المعرض إلى تقديم أعمال الفنان الياباني يايوي كوساما البالغ من العمر 92 عاما.

No Comment المزيد من