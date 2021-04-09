شاهد: اليقطين والبازلاء في معرض بنيويورك تكريما للفنان الياباني يايوي كوساما

تفتتح حديقة نيويورك النباتية في برونكس معرضا يحمل عنوان "كوساما، الطبيعة الكونية". ويهدف هذا المعرض إلى تقديم أعمال الفنان الياباني يايوي كوساما البالغ من العمر 92 عاما.
تفتتح حديقة نيويورك النباتية في برونكس معرضا يحمل عنوان "كوساما، الطبيعة الكونية". ويهدف هذا المعرض إلى تقديم أعمال الفنان الياباني يايوي كوساما البالغ من العمر 92 عاما.
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