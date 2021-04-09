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صاروخ يحمل عربة سويوز وعلى متنه 33 رواد فضاء

انطلق رائد فضاء ناسا مارك فانديهي ورائدا الفضاء الروسيان أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف في الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش على متن مركبة الفضاء سويوز MS-18 من منشأة الإطلاق بايكونور في كازاخستان، نحو محطة الفضاء الدولية، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات.

تعد هذه ثاني مهمة فضائية لفانديهي والثالثة لنوفيتسكي، والأولى لدوبروف.

يأتي الإطلاق قبل ثلاثة أيام من الذكرى الستين لأول رحلة بشرية إلى الفضاء لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، والذكرى الأربعين لإطلاق أول مكوك فضائي تابع لناسا.

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