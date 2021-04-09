أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها في غياب بيانات كافية لا تستطيع إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكوفيد بين جرعتين، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به لمن هم دون سن 55 عامًا ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة خلال مقابلة صحافية في جنيف: "لا توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمرًا يمكن القيام به"، ومن ثم خلص خبراء المنظمة إلى أن إمكان "تغيير اللقاح ليس شيئا يمكن أن يوصوا به في هذه المرحلة".

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد أعلنت مؤخرا أن الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا وأخذوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا سيحصلون على جرعة ثانية من لقاح فايزر أو موديرنا.و يشمل ذلك 533 ألف شخص في فرنسا، وفقا للهيئة التي أوقفت إعطاء أسترازينيكا لمن هم دون سن 55 في 19 آذار مارس، بسبب حالات نادرة من تجلط الدم في أوروبا.

لكن البعض، وخاصة عمال الرعاية الصحية، تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح منذ أوائل شباط فبراير. وأوضحت الهيئة إن كل شخص يقل عمره عن 55 عاما وحصل على جرعة أولى من أسترازينيكا سيحصل على جرعة معززة بلقاح معد بتقنية الحمض النووي المرسال، إما من فايزر-يايونتيك أو من موديرنا.