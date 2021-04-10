أرامكو تؤجّر خطوط أنابيبها بصفقة قيمتها 12.4 مليار دولار

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أنها أبرمت صفقة مع إئتلاف بقيادة "إي أي جي غلوبال إنرجي بارتنرز" ستتلقى بموجبها 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب .

ذكرت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة إن أرامكو و"إي أي جي" ستشكلان مشروعاً مشتركاً تحتفظ الأولى فيه بحصة نسبتها 51% فيما يمتلك الإئتلاف حصة 49%، مما سيسمح للمجموعة السعودية بالحصول على "حوالى 12,4 مليار دولار".

بموجب هذا المشروع، ستستأجر "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز التابعة لأرامكو لمدة 25 عاماً، وفق ما ذكرت الشركة النفطية العملاقة مشيرة إلى أنها ستبقى "محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها".

تأتي هذه الصفقة فيما تسعى أرامكو التي تشكل مصدر دخل مهم للسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى جني مداخيل لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط والذي يقوضه وباء كوفيد-19.

في آذار/ مارس، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.

وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019. وأدى هذا الوضع إلى الضغط على المالية العامة.

ورغم ذلك، أكّدت الشركة أنها دفعت عوائد أرباح تبلغ 75 مليار دولار لحاملي الأسهم عندما تم طرحها للاكتتاب العام وسط ضجة كبيرة في العام 2019.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول / ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.