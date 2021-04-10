في دبي .. معرض فني عالمي سنوي يقام رغم كورونا ويضم أعمالاً لروبوتات

بعد غياب العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، يعود معرض فنون العالم في دبي إلى الحياة من جديد، بشروط وإجراءات صارمة تماشيا مع القيود الصحية المفروضة في البلاد.

المعرض في نسخته السابعة هذا العام لا يضم أسماء لفنانين مكرسين وآخرين جدد وحسب، بل يتجاوز هذا.

ليس كل الفنانين المشاركين من البشر، فهناك مشاركات من الذكاء الاصطناعي، أي روبوتات فنانة تنتج أعمالها بنفسها.

توضح المشاركة أناستاسيا ياكوبوفسكا كيفية إنتاج الروبوت للأعمال الفنية: "يتم إدخال اللوحة الأصلية في الشبكة العصبية للروبوت ثم يقوم بإنتاج الفن من "دماغه".. هذه هي الطريقة التي يرى بها الروبوت الفنون والفكرة الرئيسية هي أن هذا تحالف بين الإنسان والروبوت"، وتضيف أناستاسيا: "يعتقد معظم الناس أن الروبوت ليس لديه روح، ولكن يمكننا أن نجادل في هذا لأنه في بعض الأحيان يقوم الروبوت بالرسم بمفرده، من دماغه ويمكننا أن نبحث ما إذا كانت له روح أم لا".

يعرض في نسخة هذا العام من المعرض أكثر من 2000 عمل فني، أنتجها 250 فنانًا من 75 دولة، تحت شعار "اكتشاف آفاق جديدة".

ويشارك هذا العام فنانون من دول لم تشارك في الماضي مثل إسرائيل وماليزيا وأوزبكستان.

ويستمر المعرض حتى العاشر من نيسان/ أبريل.