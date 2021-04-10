زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة ستّ درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية السبت على ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء. ووقع الزلزال على عمق 82 كيلومتراً وعلى بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية.

وقال المعهد إن المرجح أن لا يكون الزلزال الذي شعر فيه القاطنون في المنطقة الساحلية، تسبب بأضرار بالغة بحسب التقييمات الأولية. ولم تنشر السلطات تحذيراً من تسونامي.

وتشهد إندونيسيا بشكل متكرر نشاطات زلزالية وبركانية وذلك يعود لموقعها الجغرافي حيث يقع الأرخبيل على منطقة تسمى علمياً بـ"خاتم النار"، حيث يسجل احتكاك دائم بين صفائح تكتونية.

وأدى زلزال في 2018 ضرب بالو الإندونيسية إلى مقتل وفقدان ما لا يقل عن 4300 شخص وفي 2004 ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات على مقياس ريختر سواحل سومطرة مما أدى إلى نحو 220 ألف شخص في المنطقة بينهم 170 ألف في إندونيسيا.