الشرطة الروسية تداهم منزل صحفي استقصائي بارز

استجوبت قوات الأمن الروسية رومان أنين، وهو صحفي استقصائي بارز بعد مداهمة وتفتيش منزله. وقال الموقع الإخباري الذي يعمل فيه رومان أنين إن الإجراءات كانت على الأرجح مرتبطة بقضية تخص أحد أقارب المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتبر رومان أنين، رئيس تحرير موقع "فاغني إستوري" أو "قصص مهمة"، أحد الشهود في قضية جنائية لانتهاك الخصوصية. وقالت محامية أنين، آنا ستافيتسكايا، لوكالات الأنباء الروسية إن أنين رفض الإجابة على الأسئلة وتم الإفراج عنه ولكن سيتم استدعاؤه مجددا للتحقيق يوم الإثنين.

وقال الموقع إن الاستجواب ربما انطوى على مقال كتبه أنين في العام 2016 لصحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة بخصوص زوجة إيغور سيتشين، إحدى أكثر الشخصيات ثراء في البلاد، وعن امتلاكها ليخت بقيمة 100 مليون دولار.

وبعد نشر هذا التحقيق في "نوفايا غازيتا"، أدينت الصحيفة بالتشهير إثر شكوى تقدم بها سيتشين. وتمّت دعوة "نوفايا غازيتا" بسحب المقال نتيجة لدعوى قضائية مدنية، لكن القضية الجنائية في هذه القضية معلقة منذ سنوات.