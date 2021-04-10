مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن "اعتقال" الأمير حمزة

قال مسؤولو الأمم المتحدة الجمعة إنهم غير متأكدين مما إذا كان الأمير الأردني حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، على الرغم من التحقيق الجاري بخصوص اختفائه.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مارتا هورتادو، إن اعتقال حمزة و 16 مسؤولاً وزعيماً قبلياً آخر، علامة على "إضفاء الطابع الأمني ​​القمعي على المجتمع بشكل متزايد".

ووضع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، قيد الإقامة الجبرية في 3 نيسان / أبريل بعد اتهامه بالتآمر مع مؤيدين أجانب يسعون لزعزعة استقرار الأردن.

ونفى حمزة هذه المزاعم.

وضع الشيخة لطيفة آل مكتوم

وفيما يتعلق بالجهود المستمرة بشأن وضع الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن المكتب لم يتلق حتى الآن "أي دليل على أنها على قيد الحياة"على الرغم من سعيها للحصول على ذلك من المسؤولين الإماراتيين قبل أسبوعين.

وأفادت تقارير أن الأميرة لطيفة حاولت الفرار من الإمارات في عام 2018، لكنها أعيدت. منذ ذلك الحين، قالت الأسرة الحاكمة في دبي إنها في أمان، لكن الأمم المتحدة تقول إن رسائل الفيديو المهربة تظهر ادعاءها أنها محتجزة.