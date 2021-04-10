أمريكي متهم بتنفيذ عدة تفجيرات في حديقة بيت صديقه السابق بسبب خلاف مالي

وجه القضاء الأمريكي اتهامات لرجل في شمال ولاية نيويورك باستخدام متفجرات وإرسال رسائل تهديد إلى الجيران.

يتعلق الأمر بجيمس باني الذي يبلغ من العمر 50 عاماً ويتحدر من روتشستر والذي أشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أنه سيُحتجز على الأقل حتى جلسة المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.

وألقي القبض على باني ومثل أمام المحكمة لأول مرة بعد تفتيش منزله يوم الخميس، ويواجه اتهامات من بينها استخدام متفجرات لتدمير ممتلكات وإرسال رسائل تهديد.

وأفاد بعض الجيران أنهم سمعوا انفجارات بين الـ 20 يناير-كانون الثاني والـ 2 فبراير-شباط، وفقا لشكوى محكمة الجنايات، فقد تمكن المحققون من المكتب الفدرالي من الحصول على مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة ويظهر انفجارا حوالي الساعة 2:30 صباحا من يوم 2 فبراير-شباط في أحد منازل طريق فالسون وأظهرت الصور شاحنة حمراء بالقرب من منزل طريق فالسون قبل دقيقة واحدة من الانفجار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتمت الإشارة في الدعوى إلى أن أحد سكان المنزل أخبر المحققين أنه كان على خلاف مع صديقه القديم باني وأنه كان يقود شاحنة حمراء اللون.

وحصل المحققون على فيديو للمراقبة يُظهر الشاحنة وهي تغادر منزل باني، على بعد بضعة مبانٍ من المنزل المستهدف، وقبل دقائق من انفجار الـ2 فبراير-شباط وتتجه إلى طريق فالسون.

و في أواخر فبراير-شباط وأوائل مارس-آذار، تلقى سكان العديد من المنازل المجاورة رسائل مجهولة المصدر تفيد بأن المرسل كان على خلاف مع أحد سكان المنزل المستهدف بسبب المال. وكتب المرسل: "لا أقصد أن أزعجكم أيها الناس في هذا الحي"، وتابع: "سأستمر في إلقاء القنابل في فناء منزله حتى يدفع لي أموالي. اتصلوا برجال الشرطة فلن يمسكوا بي".

ووجد المحققون العديد من عناوين الأشخاص الذين وجهت إليهم رسائل مدرجة على قطعة من الورق في سلة مهملات باني، واكتشفوا مواد تستخدم لصنع المتفجرات في منزله، وفقا للدعوى.