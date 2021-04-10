فيديو | المدفعية الأسترالية تطلق 41 طلقة تكريما للأمير فيليب

أطلقت المدفعية الأسترالية 41 طلقة هذا السبت تكريما للفقيد الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي أمس الجمعة. وتمّت العملية خارج مبنى البرلمان في كانبرا. وبالموازاة مع ذلك تم تنكيس العلم الأسترالي فوق مبنى البرلمان.

وتوفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاماً، صباح الجمعة بالمملكة المتحدة. وفي وقت سابق، قدم سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي "أعمق تعازيه وتعازي الشعب الأسترالي" للملكة. وقال موريسون إن الكومنولث، الذي تعد أستراليا جزءاً منه، سيكون الآن "قوة وبقاء" الملكة.

وكان موريسون يشير بذلك إلى تعبير استخدمته الملكة ذات مرة عن الأمير فيليب لوصف تقديرها لدعمه على مدى سنوات عديدة من حكمها. وأضاف أيضاً "ولكننا أيضاً جلالتك، كعائلة الكومنولث، قوتك الآن بينما تتحملين وتستمرين في خدمتك المخلصة والأمينة كما فعلت على مر السنين.

وتحدث موريسون عن تضامن الأمير فيليب مع الأستراليين خلال حرائق الغابات في تاسمانيا عام 1967 وكيف زار أستراليا أكثر من 20 مرة. ويعرف الأستراليون الأمير فيليب جيداً نظرا لرعايته لعشرات المنظمات الأسترالية.