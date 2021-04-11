مشكلة تقنية تحول دون قيام مروحية "إنجينيويتي" بأولى طلعاتها فوق المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إرجاء موعد أولى رحلات مروحيتها المصغرة "إنجينيويتي" فوق المريخ أياما عدة بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال تجربة مراوحها.

وكان من المقرر تسيير رحلة "إنجينيويتي"، أول طلعة لمركبة بمحرك فوق كوكب آخر، هذا الأحد لكن الموعد المرتقب حاليا هو الـ 14 نيسان/أبريل على أقرب تقدير.

وانتهت تجربة كاملة السرعة لمراوح المروحية البالغ وزنها 1.8 كيلوغرام في وقت أبكر من الموعد المحدد بسبب إنذار عن مشكلة محتملة. ويتيح دوران هذه المراوح إبقاء المروحية في وضعية تحليق.

وقالت ناسا في بيان إن "طاقم المروحية يحلل تقنيات القياس عن بُعد لتشخيص المشكلة وفهمها. وعلى إثر ذلك، سيعيدون برمجة التجربة بالسرعة الكاملة".

وأوضحت ناسا أن المروحية "سليمة" وأرسلت بيانات إلى الأرض.

وكانت الخطة الأساسية ليوم الأحد تقضي بتحليق "إنجينيويتي" في أرضها لمدة ثلاثين ثانية لالتقاط صورة للعربة الجوالة "برسيفرنس" التي هبطت على المريخ في الـ 18 شباط/فبراير مع المروحية معلقة على واجهتها الخلفية.

وتصف ناسا هذه العملية غير المسبوقة بأنها عالية الخطورة، لكنها تؤكد أنها قد تتيح جمع بيانات بالغة الأهمية بشأن الحياة على المريخ.

ويمثل الاقلاع في أجواء المريخ تحدياً، إذ أن كثافتها لا تتعدى واحداً في المائة من كثافة غلاف الأرض الجوي. ومع أن الجاذبية أقل مما هي عليه على الأرض، كان على فرق "ناسا" تصميم مروحية فائقة الخفة (1.8 كيلوغرام)، وستدور المراوح أسرع بكثير مما تفعل تلك الموجودة على طوافة عادية.